22-летний россиянин Андрей Рублев в субботу выиграл турнир в Аделаиде, разобравшись в финале с Ллойдом Харрисом из ЮАР (6:3, 6:0). Этот титул стал для него вторым подряд — на прошлой неделе теннисист взял главный приз в Дохе. Он поднимется на высшее в карьере 16-е место в рейтинге ATP и привлечет к себе повышенное внимание на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open в Мельбурне стартует уже в понедельник.

Туда Рублев и отправился сразу после церемонии награждения в Аделаиде, но нашел время ответить на несколько вопросов корреспондента «СЭ».

— Сам не знаю, как мне это удалось. Безумно рад, что мне удалось так удачно сыграть эти две недели. Такого у меня еще никогда не было — выиграть два турнира подряд. Подобное происходит не часто. Очень рад, что так случилось и благодарен за это, — сказал Рублев.

— Вчера у вас был сумасшедший полуфинал с Феликсом Оже-Альяссимом. Как удалось восстановиться перед финалом?

— Да, полуфинал действительно был очень-очень сложным. Именно сумасшедшим. Спать лег очень поздно — только в 4 с чем-то. Ведь закончили мы поздно. Но, слава богу, сегодня мы играли вечером, и я мог проспать полдня — проснулся только в час. Выспаться успел, проблем никаких не было. Понятное дело, я был немного уставшим, но все равно сил бороться хватало. Не важно, каким был бы счет, я мог еще играть. Хорошо, что все так удачно сложилось.(Мария Никулашкина)

Андрей Рублев: «Мыслей, что я непобедимый, и близко нет»