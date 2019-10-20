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Андрей Рублев: «Кубок Кремля» — это все мое детство"

19:38

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выигрыш «ВТБ Кубка Кремля». В финальном матче он одолел Адриана Маннарино — 6:4, 6:0. В день игры ему исполнилось 22 года.

— Чувства, которые я испытываю не описать словами. Этот турнир — это все мое детство. И это безумное счастье просто играть на нем, а выиграть, тем более в свой день рождения — это просто супер, — цитирует ТАСС Рублева. — В последнем гейме на моей подаче все внутри тряслось.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7023240

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