Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выигрыш «ВТБ Кубка Кремля». В финальном матче он одолел Адриана Маннарино — 6:4, 6:0. В день игры ему исполнилось 22 года.

— Чувства, которые я испытываю не описать словами. Этот турнир — это все мое детство. И это безумное счастье просто играть на нем, а выиграть, тем более в свой день рождения — это просто супер, — цитирует ТАСС Рублева. — В последнем гейме на моей подаче все внутри тряслось.