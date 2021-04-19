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Андрей Кузнецов не смог выйти во второй круг турнира ATP в Барселоне

16:52
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Россиянин Андрей Кузнецов в матче первого круга турнира ATP в Барселоне проиграл испанцу Бернабе Сапата Миральесу.

Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Андрей Кузнецов (Россия, Q) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:1

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