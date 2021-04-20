Шаповалов вышел в третий круг турнира в Барселоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов выиграл у француза Жереми Шарди (6:3, 7:5) в матче второго круга турнира ATP в Барселоне (Испания). Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут.

В 1/8 финала турнира 22-летний Шаповалов сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Карлос Алькарас (Испания, WC) — 6:4, 7:6 (7:2)

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 7) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 7:5

Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:2, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — Пабло Андухар (Испания) — 6:4, 6:0