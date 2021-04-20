Шаповалов вышел в третий круг турнира в Барселоне
20:51
Канадский теннисист Денис Шаповалов выиграл у француза Жереми Шарди (6:3, 7:5) в матче второго круга турнира ATP в Барселоне (Испания). Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут.
В 1/8 финала турнира 22-летний Шаповалов сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Карлос Алькарас (Испания, WC) — 6:4, 7:6 (7:2)
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада, 7) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 7:5
Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:2, 6:4
Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — Пабло Андухар (Испания) — 6:4, 6:0
1
Зачет
vs
1
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