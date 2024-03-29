Алькарас — о поражении Димитрову в Майами: «Чувствовал себя 13-летним»

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился мнением об уровне игры болгарского теннисиста Григора Димитрова в турнире в Майами. Он отметил, что в матче с ним чувствовал себя 13-летним ребенком. Встреча завершилась со счетом 2:6, 4:6.

«Это было сумасшествие. Я говорил со своей командой, не знал, что делать. Я не нашел его слабых сторон, я был очень раздражен, но в плане игры я покинул корт довольный своим уровнем», — цитирует Алькараса Tennis TV в соцсети Х.

В полуфинале Димитров сыграет с немцем Александром Зверевым, который победил венгра Фабиана Марожана, — 6:3, 7:5.