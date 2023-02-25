Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:49

Селиваненко о матче Медведев — Маррей: «Эта встреча стала по сути поединком двух «гроссмейстеров тенниса»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на турнире АТР в Дохе.

«Победив на втором подряд турнире Даниил возвращается в гонку за лидерство в мировом теннисе. Этот матч стал по сути поединком двух «гроссмейстеров тенниса», в котором Даниил оказался сильнее, сделав в каждом сете на один брейк больше. В чем Даниил прибавил? На таком уровне скорее речь идет о внутренней уверенности в себе и устойчивости. Все лидеры совершенствуются в различных компонентах игры, но результат дает все в комплексе», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

В финале Медведев переиграл в двух сетах британца Энди Маррея — 6:4, 6:4. Этот титул стал вторым подряд для россиянина — на прошлой неделе он выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selivanenko-nazval-match-medvedeva-i-marreya-poedinkom-grossmejsterov-tennisa/
Теннис
Даниил Медведев
Энди Маррей
0
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков — о Медведеве: «Если хочет быть первым — надо избавляться от недуга»

Андрей Чесноков: «Маррей доказал, что люди и без ноги могут играть в теннис»
Новости
RSS RSS
Все новости