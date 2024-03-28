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28 марта, 12:28

Тарпищев считает, что Медведев способен обыграть Синнера и выйти в финал турнира в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Даниил Медведев способен выйти в финал «мастерса» в Майами, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Даня должен был выходить в полуфинал. Ждем матча с Синнером, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Итальянец цепкий, психологически стойкий, но по качеству игры они похожи с Медведевым. И надо Дане сломать традицию проигрывать в борьбе — он может это сделать в этот раз. Он способен выйти в финал».

Медведев обыграл чилийца Николаса Джарри в четвертьфинальном матче со счетом 6:2, 7:6 (9:7). В полуфинале россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 6-4 в пользу Медведева.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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