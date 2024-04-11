Де Минаур вышел в четвертьфинал «мастерса» в Монте-Карло

Австралиец Алекс Де Минаур победил соотечественника Алексея Попырина в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 16 минут.

11-я ракетка мира вышел в 1/4 финала «мастерса» и встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:4