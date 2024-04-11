Де Минаур вышел в четвертьфинал «мастерса» в Монте-Карло
Австралиец Алекс Де Минаур победил соотечественника Алексея Попырина в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 16 минут.
11-я ракетка мира вышел в 1/4 финала «мастерса» и встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:4
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