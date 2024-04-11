Хачанов победил Медведева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах победил соотечественника Даниила Медведева в 1/8 финала турнира в Монте-Карло — 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Хачанов 1 раз подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал 4 брей-пойнта из 9. На счету Медведева 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с греком Стефаносом Циципасом. В прошлом году россиянин дошел до третьего раунда «мастерса» в Монте-Карло, где уступил Андрею Рублеву.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, 7:5