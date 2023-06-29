Синнер рассказал, какой суперспособностью хотел бы обладать

Восьмая ракетка мира Янник Синнер заявил, что хотел бы вечно играть в теннис.

«Меня называли роботом, машиной. Говорили, что Янник Синнер агрессивен, силен, амбициозен. Я из тех игроков, которые любят этот вид спорта. Если бы у меня была возможность получить одну из суперспособностей, я бы выбрал вечно играть в теннис», — приводит Tennis World слова Синнера.

21-летний итальянский теннисист является победителем восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде). Также он четырежды выходил в четвертьфинал турниров «Большого шлема».