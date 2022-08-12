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Сегодня, 04:38

Кирьос признался, что никогда не забудет матч с Медведевым

Евгений Козинов
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос после победы над Алексом Де Минауром в третьем круге турнира в Монреале признался, что никогда не забудет матч против россиянина Даниила Медведева в предыдущем круге.

«Невероятно тяжело после вчерашнего большого матч, когда играл против Даниила, и публика была потрясающей. Это был день, который я, вероятно, никогда не забуду. Сегодня мне психологически было очень тяжело выйти и сыграть против Алекса. Мы хорошие друзья, поэтому это было просто психологически тяжело. Никогда не бывает легко играть с таким игроком, особенно если он австралиец. Я сфграл так, как должен был», — цитирует пресс-служба ATP Кирьоса.

Теннис
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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