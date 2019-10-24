29 эйсов помогли Опелке победить Гоффена на турнире в Базеле
17:37
Американец Райлли Опелка во втором круге турнира в Базеле (Швейцария) победил бельгийца Давида Гоффена — 6:7(4:7), 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 27 минут. На счету Опелки 29 эйсов, у его соперника — 9.
В четвертьфинале Опелка сыграет с победителем пары Ришар Гаске (Франция) — Роберт Баутиста-Агут (Испания, 4).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 082 655 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Райлли Опелка (США) — Давид Гоффен (Бельгия, 6) — 6:7(4:7), 7:6(7:4), 7:5
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