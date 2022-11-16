22-летний Оже-Альяссим стал первым теннисистом из 2000-х, победившим Федерера, Надаля и Джоковича

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл испанца Рафаэля Надаля на групповом этапе итогового турнира ATP-2022 — 6:3, 6:4.

Таким образом, 22-летний Оже-Альяссим стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х, у которого есть победы над представителями «Большой тройки»: Роджером Федерером, Надалем и Новаком Джоковичем.

17 ноября в Итоговом турнире ATP Оже-Альяссим сыграет против американца Тэйлора Фритца.