2-й «сеяный» Гоффен проиграл во втором круге турнира в Антверпене
22:42
Бельгиец Давид Гоффен не смог выйти в четвертьфинал турнира в Антверпене. В матче второго круга он проиграла французу Уго Умберу — 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 9 минут.
В четвертьфинале Умбер встретится с аргентинцем Гвидо Пельей.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 635 750 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия, 2) — 6:3, 6:1