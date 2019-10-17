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2-й «сеяный» Гоффен проиграл во втором круге турнира в Антверпене

22:42
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Бельгиец Давид Гоффен не смог выйти в четвертьфинал турнира в Антверпене. В матче второго круга он проиграла французу Уго Умберу — 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 9 минут.

В четвертьфинале Умбер встретится с аргентинцем Гвидо Пельей.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия, 2) — 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/Antwerpen/2019/

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