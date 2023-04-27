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Сегодня, 15:45

Колесниченко — о перфекционизме: «Надо уметь радоваться, но я буду сжирать себя изнутри»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко на Олимпиаде в Токио.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко на Олимпиаде в Токио.
Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» прокомментировала личные итоги чемпионата России в Казани.

«Перфекционизм, увы, не позволяет радоваться до конца. Я сама с собой борюсь уже много лет, пытаюсь объяснить себе, что так нельзя. Надо уметь и радоваться, и похвалить себя. Но нет, в любом выступлении все равно найду недостатки.

Буду сжирать себя изнутри. С одной стороны, это, конечно, хорошо, помогает концентрации. Но бывает, что и мешает. Нужна именно что золотая середина в этом плане. Пока что я сама к себе чрезмерно самокритична, и порой это играет со мной злую шутку», — сказала Колесниченко.

Отметим, что Колесниченко впервые выиграла ЧР в дуэте с Майей Дорошко.

 
Светлана Ромашина и&nbsp;Светлана Колесниченко на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио. «Я точно поеду на ЧМ в Доху — мысли материальны». Звезда синхронного плавания Колесниченко строит карьеру с новой партнершей

 

Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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