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Сегодня, 18:24

Синхронистки Колесниченко и Дорошко выиграли произвольную программу на чемпионате России

Мария Гусева
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Светлана Колесниченко и Майя Дорошко выиграли произвольную программу дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию.

Спортсменки набрали 98,7000 балла. Второе место заняли Алина Румянцева и Ольга Тютюник, набравшие 94,6333 балла, третьими стали Мария Козлова и Светлана Ходырева — 92,9000.

В произвольной программе смешанных дуэтов победили Олеся Платонова и Александр Мальцев (96,7000). Вторыми стали Александра Лямасова и Артур Коршунов (88,9333), третье место заняли Вероника Светлова и Захар Трофимов (88,9000).

Результаты в других дисциплинах:

женщины, техническая программа, соло:

1. Светлана Колесниченко (97,9808)

2. Василина Козырь, Белоруссия (94,5268)

3 Александра Кузнецова (93,2789)

4. Лаура Абдуллаева (90,6009)

мужчины, техническая программа, соло:

1. Захар Трофимов (85,8118)

2. Владимир Першин (84,3310)

3. Тимофей Марычев (78,0380)

Чемпионат России по синхронному плаванию проходит с 23 по 28 апреля в Казани.

Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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