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«Я точно поеду на ЧМ в Доху — мысли материальны». Звезда синхронного плавания Колесниченко строит карьеру с новой партнершей

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко на Олимпиаде в Токио.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко на Олимпиаде в Токио.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Интервью с самой титулованной из действующих российских «русалок».

Золотая для сборной России по синхронному плаванию Олимпиада в Токио стала лебединой песней для многих спортсменок, побеждавших еще в Лондоне в 2012. Ушла великая Светлана Ромашина, а вместе с ней и девушки из группы. С олимпийским опытом теперь только Светлана Колесниченко. Трехкратная олимпийская чемпионка сейчас безусловный лидер команды. На ней и группа, и дуэт. С последним после ухода Ромашиной больше всего вопросов. Изначально Колесниченко выступала с Варварой Субботиной, но травма Варвары вынудила вновь идти на перестановки. На чемпионате России в Казани Колесниченко побеждала уже с Майей Дорошко. О том, как прошла адаптация к новой партнерше, мы поговорили со Светланой после автограф-сессии, которую Федерация синхронного плавания России организовала для местных ребят.

Синхронистка Майя Дорошко.
Майя Дорошко.
из личного архива

Мы изголодались по международным стартам и победам

— Поздравляю вас с победой! Но собой, как я слышал, вы все-таки недовольны...

— Перфекционизм, увы, не позволяет. Я сама с собой борюсь уже много лет, пытаюсь объяснить себе, что так нельзя. Надо уметь и радоваться, и похвалить себя. Но нет, в любом выступлении все равно найду недостатки. Буду сжирать себя изнутри. С одной стороны, это, конечно, хорошо, помогает концентрации. Но бывает, что и мешает. Нужна именно что золотая середина в этом плане. Пока что я сама к себе чрезмерно самокритична, и порой это играет со мной злую шутку.

— При этом как таковой прямой конкуренции вашего с другими дуэтами на ЧР не наблюдается. Как же найти тогда поводы пожурить себя?

— Я не совсем с этим соглашусь. Команда Белоруссии очень хорошо готовилась и составляет серьезную конкуренцию. Это сильный соперник, девочки, которые приехали в Казань, — финалистки чемпионатов мира, Олимпийских игр. Это очень высокий уровень, мы с девчонками хорошо знакомы, давно общаемся. Смотрю на них и, честно сказать, некоторые элементы у них получаются даже лучше, чем у нас. К тому же, прежде всего мы всегда боремся сами с собой — это нормально.

Мы задали за эти годы сверхвысокую планку, и сейчас главная задача — ее не опустить. Претензии очень серьезные. Они обусловлены моими результатами, результатами девочек, которые выступали до нас. И это очень тяжело, на протяжении 25 лет быть лидерами, постоянно придумывать что-то новое, работать все больше и больше. Здоровья нереального Татьяне Покровской и Татьяне Данченко. Я считаю, что на их хрупких женских плечах держится весь российский спорт. Синхронное плавание — так точно, и это не фигура речи.

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— Это ведь фирменная фишка сборной России — конкурировать с собой. Тяжело без соперников столько лет?

— Сейчас мы, откровенно говоря, изголодавшиеся по всем этим победам. Очень не хватает международных стартов. Мы за ними, безусловно, следим, наблюдаем. Смотрим, кто как развивается, что происходит на международном уровне, тем более сейчас новые правила и новые идеи в постановках. Смотрим на конкурентов как звери в клетке. Готовые в любой момент рвать. Идти и биться, злыми становимся...

— Злыми в спортивном плане?

— Разумеется. Хорошая спортивная злость. Тихо ждем, верим и надеемся, что еще сможем себя показать. Мы в это верим безусловно.

Синхронное плавание.
Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Конкурентки не виноваты

— Как относитесь к победам конкурентов в ваше отсутствие?

— Прекрасно отношусь, никаких вопросов.

— Не было мыслей, что их победы не до конца легитимны?

— Нет и близко. Я вообще такой человек, что думаю, чему суждено быть — так оно и случится. Это ведь не от нас зависит. Мы, как спортсмены, занимаемся своим делом. Четко выполняю свою работу, на хорошем уровне. Стараюсь двигаться и ставить себе новые цели и задачи. Честно и откровенно смотрю на соперников, без лукавства и упреков. С уважением. Смотрю, как они растут, как они трудятся. Вижу, что все стараются, поэтому нет никакой обиды на них или злости. С чего? Спортсмены, которые заняли первое, второе и третье места, работали на результат и делали свое дело. В тех условиях, которые есть сейчас. Сборная Китая работает, сборная Украины работает. Все работают, как и мы.

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— Этот чемпионат страны впервые прошел по новым правилам. Насколько заметны будут отличия для обывателя?

— Для глаза простого зрителя не особенно много поменяется. Сложно увидеть мелкие детали. На самом деле многое изменилось, но чтобы это прочувствовать, надо быть специалистом.

— То есть для спортсменов меняется многое?

— Нам нужно привыкать и адаптироваться. Слава богу, что у меня математический склад ума и я люблю считать. Сейчас нам нужно считать баллы, коэффициенты связок в программах. Опорную точку — это количество баллов, которые можно получить по итогу. Поэтому считать — наше все. Раньше система была одна, сейчас другая. Следовательно, меняются и приоритеты.

— Получается, что вам приходится высчитывать эти комбинации в голове прямо во время программы?

— Нет, зачем. Мы заранее все продумываем. Прежде чем вставить элементы в программу, нужно сначала все внимательно просчитать, чтобы добиться необходимого уровня для золотых медалей чемпионатов мира, Европы и, конечно, Олимпийских игр.

Сборная России по синхронному плаванию во время выступления.
Фото Global Look Press

Нет вопросов к Субботиной, но сейчас у меня с Дорошко свои цели и задачи

— Насколько уже удалось наладить взаимодействие с новой партнершей?

— На удивление очень быстро притерелись друг к другу. С Майей вместе начали тренироваться буквально только в сентябре-октябре, вместе стали работать, но уже отличное понимание. Вообще для меня самое главное — это желание. И не только для меня, для всего нашего тренерского штаба.

Мы обсуждали кандидатуру партнерши вместе с Татьяной Николаевной Покровской, и одним из главных критериев было желание работать. Для меня лично так и вовсе самое главное. Если спортсменка хочет — то с ней можно сделать все что угодно.

— Получается, с вашим мнением все-таки считались?

— Спросили, разумеется, мне приятно. Надо смотреть, чтобы девочки подходили друг другу по ногам, по кондициям. Как они выглядят. Да, я чуть ниже, но значит, надо вытягиваться! Майя придает мощи нашему дуэту. Много положительных отзывов услышала в Казани о том, что мы хорошо смотримся, и это приятно. Значит, мы все правильно делаем.

— При этом может ведь возникнуть и вопрос возвращения к варианту с Субботиной. Что будете делать в этом случае?

— Тут прежде всего Варю надо спрашивать. Мне кажется, этот вопрос сейчас вообще неактуален. Потому что я не до конца понимаю, что происходит.

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— Изначально речь шла о травме. Но ведь они залечиваются.

— А что дальше? Сейчас Варвара полностью пропускает сезон. А это предолимпийский сезон, на следующий год уже Олимпиада. И что нам делать? Трудно себе представить, как выходить на Олимпиаду без должной подготовки. Поэтому посмотрим. У меня нет вопросов и претензий к Варе, просто у меня с Майей сейчас уже свои цели и задачи.

Чемпионат России прошел, дальше как Бог даст. Разумеется, рассчитываю на чемпионат мира в Дохе в 2024 году. В каком составе, не могу сказать, но со своей стороны уверяю — работать буду максимально, сделаю все, что в моих силах.

— Вы так уверенно и уже не в первый раз говорите об участии в чемпионате мира в Дохе. Откуда такой настрой?

— Я каждый день говорю сама себе, что я в Доху поеду. Потому что верю — мысли материальны. И за всю мою жизнь это не раз и не два доказывалось. Так что поверьте мне, в Доху я поеду. Как и в каком статусе, не знаю еще. Но я там буду — вместе с нашими тренерами.

— Хочется пожелать тогда только одного. Чтобы вы поехали в Доху именно спортсменами.

— Разумеется, и я об этом. Я буду там выступать. Очень надеюсь поехать и выиграть.

Светлана Колесниченко
Родилась 20 сентября 1993 года
Трехкратная Олимпийская чемпионка (2016, 2020), 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.

Сборная России по синхронному плаванию
Варвара Субботина
Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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