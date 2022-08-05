Синхронистка рассказала о проблемах с пищеварением: «Семь лет страдала от булимии и анорексии»

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева в интервью «СЭ» рассказала о сложностях с режимом питания в своем виде спорта.

«Я сама не так давно только оправилась от расстройства пищевого поведения. На протяжении семи лет я страдала и от булимии, и от анорексии. Поэтому пришлось обращаться к специалисту и лечиться, здоровье полетело.Очень много лет был блок на пищу. Было прям очень плохо. Депрессивные расстройства, пришлось долгое время лечиться. И только недавно я начала поправляться. Примерно, как я попала в сборную, а потом когда случилась травма и ситуация еще больше усугубилась... Открылись такие подробности во время реабилитации о моем здоровье, о которых никто не подозревал.

Здоровье важнее олимпийской мечты? Ох, вот тут мне еще предстоит поработать со специалистом, чтобы в голове у себя сменить приоритеты. Я на кон ставлю вообще все. Олимпийская медаль или здоровье? Я выберу олимпийскую медаль, как бы ужасно это не звучало», — сказала Гурбанбердиева.

Отметим, что ранее о контроле за питанием в команде рассказала другая синхронистка Варвара Субботина.