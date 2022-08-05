Синхронистка прокомментировала слова Тутберидзе про отмену титулов: «Это странно. Я против»

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева в интервью «СЭ» прокомментировала предложение тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе временно приостановить ведение рейтинга спортсменов и отменить разыгранные без участия россиян титулы на крупных международных стартах.

«Это странно. Люди старались, соревновались. Ребята трудились, работали на максимум. Остается только их поздравить. Так что я не согласна. Я против пересмотра результатов, итальянцы выиграли заслуженно. Мы не знаем, что было бы, допусти нас FINA до ЧМ, но судя по промежуточным баллам мы бы победили с приличным отрывом. Что приятно, оценки никто не завышал. Но вот насколько было самим итальянцам приятно победить в таких обстоятельствах... К примеру, когда на чемпионате Европы вместо основного итальянского дуэта был юниорский я от победы не испытала вообще ничего. Ехала за борьбой, а соперничества не было. Без конкуренции даже от медали олимпийских игр не было бы так удовлетворена. Я работаю, чтобы быть лучшей, конкурировать с лучшими», — сказала Гурбанбердиева.

Отметим, что недавно в Будапеште проходил чемпионат мира по водным видам спорта и в дисциплине Майи победителями стали представители Италии. Россия в турнирах под эгидой FINA не сможет выступать как минимум до конца 2022 года.