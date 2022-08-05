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Сегодня, 22:05

Синхронистка ответила критиковавшей мужчин в синхронном плавании Субботиной: «Терпи, моя красавица!»

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева в интервью «СЭ» прокомментировала слова другой российской синхронистки Варвары Субботиной, заявившей о неправильной политике FINA по допуску мужчин на соревнования.

«Честно говоря, уже не обращаю внимание на такую критику. Да и раньше не особо ее слушала. Я вижу в этом перспективу, развитие нашего вида спорта. Это ведь наша общая цель, но девочки у нас одновременно хотят и развития синхронного плавания, и против мужчин в нашем виде. Это ведь какие-то двойные стандарты. Нравится-не нравится... Терпи, моя красавица!

Мне кажетсяу нас вполне получается бороться с этими стереотипами. Мы стараемся работать над своим мастерством, сложностью, постановками, для того чтобы микст-дуэт не был похож на классическое синхронное плавание. Мы показываем каким оно может и должно быть. Ярким, красивым, многогранным. Работаем на театрализованное представление. Победить стереотипы можно только профессионализмом, через результат переубедить хейтеров. Они сами поймут свои ошибки», — сказала Гурбанбердиева.

Отметим, что недавно FINA представили проект новых правил, согласно которым в группе на Олимпийских играх смогут выступать до двух мужчин.

 
Александра Трусова, Майя Гурбанбердиева, Даниил Глейхенгауз. «Никому не интересны роботы с идеальной техникой». Синхронистка атакует Глейхенгауза и критикует Трусову

 

Варвара Субботина
Майя Гурбанбердиева
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