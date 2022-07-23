Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 12:13

Пятикратная олимпийская чемпионка Ищенко родила второго ребенка

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко в синхронном плавании 16 июля во второй раз стала мамой, сообщается в Telegram-канале «Перетрем».

Первый сын у 36-летней спортсменки родился в ноябре 2013 года.

Ищенко является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы. С 2017 года Ищенко работает в правительстве Калининградской области, сейчас занимает должность министра спорта области.

Наталья Ищенко
0
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
«Золотой мальчик» или сплошная проблема. Иван Игнатьев будет закрывать прошлые скандалы в «Локомотиве» и получать в разы меньше прежнего
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по синхронному плаванию в полном составе приедет на «Игры дружбы» в Казань
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости