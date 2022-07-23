Пятикратная олимпийская чемпионка Ищенко родила второго ребенка

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко в синхронном плавании 16 июля во второй раз стала мамой, сообщается в Telegram-канале «Перетрем».

Первый сын у 36-летней спортсменки родился в ноябре 2013 года.

Ищенко является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы. С 2017 года Ищенко работает в правительстве Калининградской области, сейчас занимает должность министра спорта области.