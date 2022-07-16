Сборная России по синхронному плаванию в полном составе приедет на «Игры дружбы» в Казань

Вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова сообщила, что сборная России в полном составе приедет на «Игры дружбы» в Казань.

«Вся сборная по синхронному плаванию до единого приедет в Казань. Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева, Светлана Колесниченко. Светлана Ромашина тоже будет, но мы надеемся, что она последний раз будет сидеть на трибунах, потом — в воду, отдохнула и хватит», — приводит слова Павловой ТАСС.

В Казани пройдут комплексные международные соревнований по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию «Игры дружбы». Участия вы соревнованиях примут представители Алжира, Белоруссии, ДНР, Эквадора, ЛНР, Сербии, ЮАР, Сирии, Судана, Таджикистана, Боливии и Вьетнама.

Первый этап продлится с 19 июля по 3 августа, второй — с 9 по 26 ноября, третий — с 8 по 17 декабря.