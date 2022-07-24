Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина не исключила возможность возвращения в спорт

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Ромашина заявила, что не будет принимать участие в соревнованиях в ближайшие полгода.

«Я вышла из международной системы ADAMS. Для того, чтобы участвовать в соревнованиях, нужно подать заявку на внесение за полгода до соревнований. Там непростая система, плюс нужно ждать, какие будут соревнования.

Я из формы не выхожу, стараюсь сама ее поддерживать, плаваю. При этом сейчас непростые времена для российского спорта, много молодых девчонок сейчас работают. Сейчас вопрос возвращения даже не про меня, а про молодых. Хочу пожелать им терпения и сил, чтобы переждать этот момент и продолжать работать», — сказала Ромашина ТАСС.

32-летняя Ромашина после завоевания в Токио седьмого олимпийского золота заявила, что с большой долей вероятности завершит карьеру, однако до сих пор не сделала официального заявления.