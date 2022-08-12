Покровская заявила, что российские синхронисты надеются вернуться на международные старты

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что синхронисты не теряют надежды на то, что Международная федерация плавания (FINA) допустит их к участию в соревнованиях.

«Подождем — увидим, как будут меняться события, наша общая ситуация, — цитирует Покровскую ТАСС. — Мы не теряем надежды, мы работаем. Сейчас проходят наши соревнования — Спартакиада. Все съехались на нашу родную базу, впервые на ней будут проводиться соревнования — наша Спартакиада с участием наших спортсменов. Мы как работали, так и работаем. Благо, нам государство предоставляет все условия. Это очень важно».

Отметим, что спортсмены России и Белоруссии дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой FINA до конца 2022 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.