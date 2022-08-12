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Сегодня, 12:51

Покровская заявила, что российские синхронисты надеются вернуться на международные старты

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что синхронисты не теряют надежды на то, что Международная федерация плавания (FINA) допустит их к участию в соревнованиях.

«Подождем — увидим, как будут меняться события, наша общая ситуация, — цитирует Покровскую ТАСС. — Мы не теряем надежды, мы работаем. Сейчас проходят наши соревнования — Спартакиада. Все съехались на нашу родную базу, впервые на ней будут проводиться соревнования — наша Спартакиада с участием наших спортсменов. Мы как работали, так и работаем. Благо, нам государство предоставляет все условия. Это очень важно».

Отметим, что спортсмены России и Белоруссии дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой FINA до конца 2022 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15456239
Сборная России по синхронному плаванию
Татьяна Покровская
Синхронное плавание
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