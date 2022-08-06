Мальцев о произвольном соло: «Программа посвящена вечному во всех смыслах»

Четырехкратный чемпион мира в смешанном дуэте Александр Мальцев прокомментировал программу нового произвольного соло, которую спортсмен подготовил для «Игр дружбы» в Казани.

«Непосредственно я со своим тренером Ганой Максимовой подготовил специальное произвольное соло для Игр дружбы на песню группы Queen «Who wants to live forever». Эта программа мне очень нравится, поскольку музыка впечатляет, мы отталкивались от клипа, в котором группа Queen исполняет эту песню вместе с хором в окружении множества свечей, что создает камерную атмосферу, программа посвящена вечному во всех смыслах», — приводит ТАСС слова Мальцева.

Международная федерация плавания (FINA) планирует включить в программу чемпионатов мира в дисциплине «соло» в синхронном плавании участие мужчин, а также разрешить участие мужчин в соревнованиях групп на Олимпийских играх. Предполагается, что в соревнованиях групп на Олимпиаде национальные федерации смогут заявлять до девяти участников, двое из которых могут быть мужчинами. Одновременно выступать смогут лишь восемь человек.