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Сегодня, 12:35

Синхронистки Субботина и Колесниченко выиграли техническую программу на Спартакиаде

Анна Горшкова
Корреспондент
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Синхронистки Варвара Субботина и Светлана Колесниченко, представляющие первую сборную России, 13 августа победили в технической программе в дуэтах на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

Девушки набрали 97,3896 балла. Вторыми стали представительницы второй сборной России Дарья Огородникова и Полина Ларцева (93,5309). Третье место у Валентины Герасимовой и Валерии Лазаревой из команды Санкт-Петербурга (90,3143).

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов проходит с августа по октябрь 2022 года в 12 субъектах Российской Федерации.

Сборная России по синхронному плаванию
Варвара Субботина
Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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