Покровская считает неправильным называть «ненастоящими» победителей чемпионата без России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская перед стартом соревнований синхронисток на турнире «Игры дружбы» в Казани поделилась мнением об итогах чемпионата мира-2022 в Будапеште.

«Так или иначе соревнования все равно прошли. Были победители и побежденные. Нельзя говорить, что теперь это не чемпионы. Что ненастоящие… Они приехали представлять свою страну, порадовали своих болельщиков результатами. Почему нет? Мы за китайцев порадовались, например. Они долгое время с нами сотрудничали. Многие страны по возвращении домой получили похвалу от правительства. Ведь так или иначе, а на две лестнички они поднялись выше, с 13-го места на 11-е. Это же прогресс! Так что Россия поднимает уровень мирового синхронного плавания. Руководство ведь не сильно разбирается, что там было и зачем. И пусть порадуется, от тренера уже дальше зависит, закрепятся они на этом высоком месте или нет.

Но мысли наших тренеров нужны синхронному плаванию. Тот же Саша Мальцев, у него великолепные программы. Итальянцу, наверное, было скучно на первом месте. Наконец-то победил, но без конкуренции. А эта конкуренци, она всегда нужна. Мы любим, когда впритык и считаем какие-то копеечки по баллам. Победа выковывается на таком драйве. А когда ты один в пустыне вышел… Это и на девочек не очень хорошо влияет. Но хочется верить, что мы все будем участвовать. Спорт — это мир. И не стоит об этом забывать», — сказала Покровская.

Отметим, что чемпионками мира в отсутствие сборной России стали сборные Китая, Италии и Украины. Спортсмены России и Белоруссии дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой FINA до конца 2022 года.