Покровская допустила, что Китай не решился приезжать на «Игры дружбы» из-за опасения проиграть

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о переговорах по приглашению сборной Китая на турнир «Игры дружбы» в Казани.

«Варианты пригласить Китай были. Но мое личное мнение такое. Знаете, после чемпионата мира, где они выиграли, приехать в Россию... А кто будет первым? Чемпионы мира или кто? Китайцы ведь очень мудрая нация. Конечно, нам их не хватает. Это была бы сильная дуэль», — сказала Покровская журналистам.

«Разговор с китайцами был и на серьезном уровне, но они закрылись ситуацией с пандемий — у них закрывается занавес, не хотят карантинов и всего остального. Формально нам они вот так отказали», — добавила вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Отметим, что спортсмены России и Белоруссии дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой FINA до конца 2022 года. Чемпионками мира в отсутствие сборной России стали сборные Китая, Италии и Украины.