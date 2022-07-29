Тренер синхронисток Покровская оценила чемпионат мира без сборной России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская перед стартом соревнований синхронисток на турнире «Игры дружбы» в Казани поделилась мнением об итогах чемпионата мира-2022 в Будапеште.

«Все программы были прежними. После Олимпиады было мало времени и возможностей, чтобы показать что-то новенькое. и здесь мы сюрпризов не увидели. Что приятно, определенный люфт был нам оставлен и таких высоких оценок, как мы увидели у сборной России на Олимпиаде, не было. Каждые соревнования показывают что-то новое. Конечно, мы грустили, тревожились. Как так там будут выступать наши соперники. Но все-таки достоинства много в синхронном плавании, и никто из судей не посмел замахнуться, чтобы претендовать на первое олимпийское место. Все очень корректно судили, все команды остались на своих ожидаемых местах.

Единственная неожиданность — это сборная Австрии. Мы давно боролись за этот дуэт, наконец-то он смог занять свое достойное место. Мы ратовали за это давно, говорили с судьями. Италия порадовала. Микст-дуэт без наших понятное дело они побеждают, я про группу. Выглядели лучше, заняли призовое место. И когда мы увидели комбинированную программу, сразу увидели руку наших, российских специалистов. Наши олимпийские чемпионы поехали в Италию помогать местным, а я штрих своей школы сразу увидела, отметила. Молодцы девочки, приукрасили команду, а не стали сидеть дома и обижаться. Это и ведет к сотрудничеству, которое с нашей стороны всегда и было. Россия во многих странах помогала развивать синхронное плавание. Мы сами никогда не пользуемся иностранными специалистами, у нас своих достаточно. Но вот помочь всегда готовы», — сказала Покровская.

Отметим, что чемпионками мира в отсутствие сборной России стали сборные Китая, Италии и Украины. Спортсмены России и Белоруссии дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой FINA до конца 2022 года.