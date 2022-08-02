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Сегодня, 19:40

Покровская — о новых правилах синхронного плавания: «Это настоящая революция!»

Покровская отреагировала на будущую реформу правил в синхронном плавании
Давид Хачатрян
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала будущую реформу правил в своем виде спорта.

«Никто ничего не готовил, потому что мы эти новые правила еще не знаем до конца. Их делала наша Оля Брусникина, наш судейский корпус. Но насколько и как их изменят без нас... Нас же никуда не приглашают! Поэтому мы пока ждем. Это будет известно уже в начале октября, и я все-таки не думаю, что сильно поменяют проект правил. А проекты все у нас уже есть, мы их узучили. Уже с осени мы начнем новую работу и это будет непросто. Это ведь настоящая революция! Особенно в судействе, я даже не представляю как наши судьи будут справляться», — передает слова Покровской корреспондент «СЭ».

Отметим, что последним стартом по старым правилам для сборной России по синхронному плаванию станет Спартакиада сильнейших, которая пройдет в конце лета.

Татьяна Покровская
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