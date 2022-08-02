Тренер Покровская назвала «Игры дружбы» в Казани фантастическими

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своих впечатлениях от международных соревнований «Игры дружбы» в Казани.

«Я таких сказочных соревнований, таких фантастических и праздничных еще не видела. Это праздник какой-то, как шоу. Организаторы «Игр дружбы» — настоящие люди, которые могут так все организовать, видна тяжелая работа. Виват Татарстан! Виват людям, которые все это организовали! Я как на празднике, как будто Новый год», — приводит слова Покровской корреспондент «СЭ».

Отметим, что «Игры дружбы» проходят в три этапа и включают в себя соревнования как по синхронному плаванию, так и по прыжкам в воду и плаванию.