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Сегодня, 19:30

Тренер Покровская назвала «Игры дружбы» в Казани фантастическими

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своих впечатлениях от международных соревнований «Игры дружбы» в Казани.

«Я таких сказочных соревнований, таких фантастических и праздничных еще не видела. Это праздник какой-то, как шоу. Организаторы «Игр дружбы» — настоящие люди, которые могут так все организовать, видна тяжелая работа. Виват Татарстан! Виват людям, которые все это организовали! Я как на празднике, как будто Новый год», — приводит слова Покровской корреспондент «СЭ».

Отметим, что «Игры дружбы» проходят в три этапа и включают в себя соревнования как по синхронному плаванию, так и по прыжкам в воду и плаванию.

Татьяна Покровская
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