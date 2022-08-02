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Сегодня, 19:46

Покровская назвала свой главный провал в сборной России

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась по поводу будущего старта — Спартакиады сильнейших.

«Спартакиада — интересный турнир, пройдет на нашем родном бассейне, на федеральной базе «Озеро Круглое». Где мы живем, спим, кушаем, работаем. Там будем и тренироваться. Зрителей там много не соберешь, балкон небольшой. Но нам там очень комфортно. Будет несколько регионов и две сборные команды, старшая и юниорская. Обидно только, что не будет микст-дуэта. Это большой провал в нашей работе. Обращались в Минспорта, но значит мало обращались! Это провал в моей работе как главного тренера. У нас такой прекрасный микст-дуэт, с таким прекрасным тренером. И им надо всегда выступать.

Это же будущее, очевидно, что скоро микст-дуэты будут на Олимпиаде. Пусть не на этой, но в 2028 году точно они будут. Разговоры о гендерности — не на ровном месте, так что зачем это буквоедство, что мы собираем только олимпийские виды? «Игры Дружбы», к сожалению, к чемпионату мира не приравнены по призовым. А Спартакиада — будет. Хотя тут уровень, ого-го. Мне понравились Сербия, Вьетнам. Удивили. Я чувствую себя практически на чемпионате мира. Мы здесь, юниоры здесь. Значит чемпионат мира состоялся».

Отметим, что микст-дуэты в синхронном плавании представлены на уровне чемпионатов Европы и мира FINA, но не представлены в олимпийской программе МОК. Этот вопрос будет подниматься перед стартом Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Татьяна Покровская
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