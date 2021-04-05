Интервью шестикратной чемпионки мира по плаванию.

Самая популярная и одна из самых титулованных современных российских пловчих Юлия Ефимова едет на свою четвертую Олимпиаду. Официально это стало известно сегодня, после того как Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров брассом. Юлия хоть и проиграла молодой Евгении Чикуновой, но главной задачей для нее было показать на чемпионате России 2021 года в Казани квалификационный результат.

Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые) и входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15), но у нее до сих пор нет главной медали для каждого спортсмена — золота Олимпиады. Волнует ли ее это перед Играми в Токио и как она готовилась к ЧР в Казани, Ефимова рассказала на встрече с журналистами после заплыва.

Есть повод для сдержанного оптимизма

— На самом деле я никому об этом не говорила, не хотела, но изначально мне вообще не хотелось ехать на этот чемпионат России, — отметила Ефимова. — Потому что я была уверена, глядя по своему состоянию, что ничего у меня на этом чемпионате не получится. Поэтому и ехать не хотелось, думала — зачем... Но, как говорится, глаза боятся — руки делают. Вообще есть повод для сдержанного оптимизма. Если я тут за пару месяцев уже натворила такие результаты, то еще за пару месяцев буду готова соревноваться на совсем другом уровне. Это не мой уровень пока.

— Ранее до вас отбор на Олимпиаду оформила еще одна спортсменка, для которой это будет четвертая Олимпиада, — Анастасия Фесикова (Зуева). С какими эмоциями встречаете еще одни Игры для себя, ждете, когда соберется старая банда?

— Настя вообще еще большая, чем я, молодец, у меня-то пока детей нет. А она тут еще и с ребенком, я вообще не понимаю как.

— Что получилось и не получилось по самому заплыву? На полную пришлось выкладываться?

— Немножко в конце меня не хватило, не было стартов. Пока что теряюсь еще, как плыть. Мы десять раз проговаривали перед стартом, как я должна была 16 циклов отработать на первом «полтиннике», в итоге намолотила все 20... Ну а дальше уже не дотерпела.

— Это для вас первая олимпийская дистанция больше чем за полтора года, верно?

— Если не больше еще... Последний раз я соревновалась в Кванджу, на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года, в Южной Корее.

Вообще пока не чувствую, что я на соревнованиях

— А почему не получалось полноценно тренироваться в Америке? Не пускали в бассейн?

— Нет, там до сих пор многие бассейны закрыты, возможно, только сейчас они где-то начали открываться потихоньку. Все еще от штата зависит. Поначалу все вообще жестко было закрыто, почти год. Тренировалась как могла, своими силами. Где-то как-то попадала в бассейн, сама по себе. Без тренера, никого, пару раз в неделю можно было подгадать. Все остальное уже только в океане. Полноценные тренировки возобновила в начале января, до этого подготовка была скомканной.

— С какими основными трудностями приходится сталкиваться при подготовке к Олимпиаде?

— Как всегда, у меня все сложно... Тут самая главная трудность прямо сейчас была — это отобраться на Олимпиаду. Много лет уже плаваю и давным-давно уже перестала «играть в отбор», как это у нас называют. Стараешься все-таки настраиваться на главные, более крупные старты. А шарашить как сумасшедшая весь год по лучшим результатам — так у меня не получается.

— Насколько утром была нервная обстановка, как готовились? Все-таки многие до сих пор помнят нервный отбор против Чикуновой в 2019 году и решения тренерского совета по отбору, скандалы.

— На самом деле я пока вообще не чувствую, что нахожусь сейчас на соревнованиях. Поэтому у меня было вполне хорошее, обычное настроение. Как проснулась в номере, врубила музыку, позавтракала, опубликовала в инстаграм пост про день рождения. А то я даже забыла запостить! Вот такой настрой.

Чикунова ведет себя дерзко — не так, как я в 16 лет

— На Олимпиаде часто появляются интересные молодые девушки — Мейлютите выстрелила, американка Лилли Кинг. Насколько вам интересно с ними бороться и помогает ли конкуренция внутри российской команды? У нас же теперь тоже появилась своя молодая звезда — Евгения Чикунова.

— Здорово, что такая конкуренция у нас есть, она подстегивает, конечно. Тем более глядя на нее, за команду спокойнее. Можно и на пенсию уходить (смеется). То, что у нас есть замена, и очень хорошая замена, это радует. Надеюсь, она станет второй Ефимовой. А может, даже и лучше.

— Помните себя в 16 лет, когда только начинали серьезную взрослую карьеру? С какими чувствами выступали, соревновались?

— Помню, что я была совсем не такая, как Дарья. Я была немножко поскромнее, я бы даже сказала совсем скромная.

— Чикунова показала в вашу сторону странный жест — то ли пистолетик, то ли викторию. Что это значит?

— Да я даже не знаю, какой жест она мне показала, не видела. Мне было все равно. Главное, отобралась, и все с меня. Задача сделана.

— То есть главным было отобраться, поражение Чикуновой вас не волнует? Уступили ей финиш.

— Главным для меня был отбор, не так важно, что я проиграла чемпионат России. Я уже столько раз проигрывала ЧР, что меня это не удивляет. Это ничего не значит.

— Но время надо улучшать все равно, верно? С таким временем бороться в Токио будет сложно?

— Конечно, надо улучшать, и намного. Намного будем улучшать. Сейчас после чемпионата России начнем планомерно уже готовиться к Токио со своей командной, со своим тренером. Будем работать.

Буду пытаться выиграть Токио, но не расстроюсь, если не получится

— У вас такая большая коллекция медалей на разных турнирах, но не хватает главной — олимпийской золотой. Это вас сильно беспокоит?

— Нет, отсутствие главной олимпийской награды, золотой, уже не так меня беспокоит.

— То есть спокойно спите по ночам?

— Спать отсутствие олимпийского золота мне точно дает. Сплю я нормально, слава богу. На самом деле олимпийская золотая медаль — это большая такая моя мечта, к которой я всегда стремилась. Медали есть, но золотой нет. Сложно сказать, что будет в Токио. Карантин прошел, надо сейчас многое переосмыслить. Я все еще буду бороться, пытаться, но, если честно, сейчас уже не очень расстроюсь, если в итоге не получится.

— Уже известны ваши планы после Олимпиады в Токио, после 2022 года?

— Скажем так, у меня есть план, и я буду его придерживаться. А какой план — уже увидите, посмотрите в моем инстаграме.

— На 200 метров какие планы у вас? Там дистанция в два раза больше?

— Надо будет бороться. В два раза больше дистанция, в два раза больше борьбы, в два раза больше конкуренция. Будем работать, а там уже что будет, то будет. Я ничего не загадываю.