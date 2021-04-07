Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию

В России очень много красивых спортсменок.

Ни для кого не секрет, что в российском плавании есть одна очень известная и красивая спортсменка — Юлия Ефимова. Она показывает высокие результаты, регулярно выкладывает умопомрачительные фотографии в своем Инстаграме и вызывает интерес даже у тех, кто не сильно интересуется плаванием.

Но мы решили посмотреть, кто может составить ей конкуренцию, и были приятно удивлены. Чемпионат России по плаванию, проходящий в Казани с 3 по 9 апреля радует не только результатами, дающими большие надежды на Олимпиаду в Токио, но и симпатичными девушками.

Эти девушки прекрасно знают, что у них шикарные спортивные фигуры, и не стесняются выкладывать лучшее в свои Инстаграмы. Вы просто обязаны их оценить.

Ника Годун

Татьяна Белоногофф

Аделаида Пчелинцева

Розалия Насретдинова

Анна Егорова

Валерия Саламатина

Дарья Муллакаева

Кристина Красюкова

Александра Кичигина

И, конечно же, наша любимая Юлия Ефимова.