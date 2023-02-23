«Если не умру, меня не обогнать». Легенда советского плавания Сальников штамповал победы девять лет подряд

В чем секрет советского пловца, который на дистанции 1500 метров не знал поражений 61 старт кряду.

Советская спортивная школа подарила миру огромное количество атлетов, навсегда вписавших свои имена в историю. Но пловец Владимир Сальников выделяется даже на фоне большинства суперзвезд. В списке его достижений — четыре золота чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы. За свою карьеру он установил более 20 мировых рекордов. Мало того, наряду с Александром Поповым Сальников владеет рекордом СССР/России по количеству золотых олимпийских медалей в плавании — у них по четыре победы на Играх. Рассказываем историю успеха и возвращения одного из самых титулованных отечественных спортсменов.

Владимир Сальников. Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Молодой триумфатор

В 1973 году в возрасте 13 лет Владимир Сальников начал профессионально заниматься плаванием под руководством одного из лучших тренеров прошлого столетия — Игоря Кошкина, с которым пловец впоследствии сотрудничал долгие годы. Три года упорных ежедневных тренировок подарили юному спортсмену путевку на Олимпиаду 1976 года, которая проходила в Монреале. В финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем 16-летний Сальников занял пятое место и установил рекорд Европы — 15:29,45 минуты. И это было лишь отправной точкой в невероятном путешествии Владимира Сальникова за всевозможными мировыми рекордами и титулами.

В 1977 году советский пловец выиграл свой первый чемпионат Европы и надолго стал лучшим пловцом мира на длинных дистанциях. Через год, в 1978-м, Сальников установил свой первый мировой рекорд, побив достижение американца Брайана Гуделла.

Однако все достижения советского атлета меркнут по сравнении с его триумфом на Олимпиаде-80 в Москве. 22 июля 1980 года произошло событие, превратившее Сальникова в одного из самых известных спортсменов на планете. Именно в тот день он стал первым пловцом в истории, которому удалось преодолеть в бассейне рубеж в 15 минут на полуторакилометровой дистанции. Его мировой рекорд — 14:58,27 минуты. Помимо выигрыша золота в своей коронной дисциплине Сальников еще дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала домашней Олимпиады — на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 м в вольном стиле.

Серия побед

Как известно, карьера профессионального пловца недолговечна. Владимир планировал закончить карьеру победной точкой на следующих Олимпийских играх. Этим планам помешал бойкот СССР Олимпиады 1984 года, которая проходила в Лос-Анджелесе. Вместо Олимпийских игр спортсмены из социалистических стран выступили на альтернативных международных соревнованиях — «Дружба» — 84. Стоит отметить, что на этих стартах Сальников показал гораздо лучший результат, чем все пловцы, которые принимали участие на Играх-1984.

Долгие годы Владимир Сальников был неуязвим на своей любимой дистанции 1500 метров. С 1977 по 1986 год советский пловец не проиграл ни одного заплыва, одержав в общей сложности 61 победу. Его мировой рекорд, установленный в 1983 году, продержался 8 лет, а рекорд Европы — целых 18 лет. Рекорд СССР на дистанции 1500 метров вольным стилем, установленный им все в том же 1983 году, так и не был побит.

Владимир Сальников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Легенда Сеула

После завершения легендарной победной серии в карьере Сальникова наступил серьезный спад. Тренеры и друзья советовали закончить профессиональную карьеру. Спортсмену даже пришлось расстаться со своим постоянным тренером Игорем Кошкиным, который решил, что пловец уже не сможет добиться больших результатов на международных соревнованиях. Такое отношение со стороны человека, с которым Владимир сражался бок о бок на мировой спортивной арене целых 12 лет, сильно расстроило рекордсмена. Но, как позднее признался сам Сальников, именно желание доказать неправоту окружающих относительно его профпригодности позволило пловцу несколько лет спустя победить на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Но на те Игры нужно было еще попасть...

Учитывая ухудшения результатов, никто не верил, что Сальников поедет на свою третью Олимпиаду. Однако благодаря упорству Владимир сенсационно выиграл чемпионат СССР на своей любимой полуторакилометровке и прошел отбор для поездки в корейскую столицу. Впрочем, Сальникова до последнего не хотели отправлять на Олимпиаду в Сеул, но в последний момент мучившиеся в сомнениях спортивные руководители СССР допустили его до участия.

В финальном заплыве на своей любимой дистанции Сальников выжал из себя максимум — в упорной борьбе 28-летний пловец неожиданно для всех одержал победу с результатом 15:00,4 минуты. «На середине предпоследнего 50-метрового отрезка прямой я понял, что умираю. Я не чувствовал ничего — мышц не было, руки и ноги не работали. Мне оставалось только вцепиться зубами в нижнюю губу и плыть, боли я не почувствовал. На последних 50 метрах я почувствовал, что меня могут догнать преследователи. Но я сразу успокоил себя — если не умру, то им меня не обогнать. Сегодня — мой день! Дальше все как в тумане. Наверное, мозгом я понимал, что выиграл, но тело меня не слушалось. Лишь через минуты я услышал, как зал скандирует мое имя. Тогда я начал чувствовать. Вспомнил, как меня «хоронили», и думал, что сейчас ощущают мои недоброжелатели. Я выиграл свой самый главный заплыв, длиною не в 1500 метров, а во всю мою спортивную жизнь. И был счастлив!» — так в интервью «Советскому спорту» описывал свой триумф на сеульской Олимпиаде Владимир Сальников.

После Игр в Корее Владимир ушел из большого спорта. Какое-то время он тренировал сборную СССР по плаванию. Но проявил себя не как тренер, а как спортивный функционер. В настоящее время Сальников является президентом Всероссийской федерации плавания.