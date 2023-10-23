Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «СЭ» прокомментировал продолжение карьеры Юлии Ефимовой.

«По моей информации, она собирается выступить на чемпионате России. Посмотрим, насколько ожидания оправдаются. Она талантливая спортсменка и не раз доказывала, что способна показывать высокие результаты. У нее осталось желание доказать, прежде всего самой себе, ну и всему остальному миру, что она заслуживает внимания и уважения», — сказал Сальников «СЭ».

Чемпионат России пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ефимова является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

Полное интервью с Сальниковым читайте на сайте «СЭ».