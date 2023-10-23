Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Софьи Сподаренко в сборную Казахстана.

«Никак к этому не отношусь. Не вижу в этом никакой трагедии, ни подвига, ни предательства. Ее корни оттуда. Она очень хотела перейти. Это ее выбор. Во всяком случае он мне понятен», — сказал Сальников.

25-летняя пловчиха объявила о смене гражданства в августе. Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 м баттерфляем.

Полное интервью с Сальниковым читайте на сайте «СЭ».