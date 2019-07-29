Владимир Сальников: "Приятно, что мы улучшили результат прошлого чемпионата мира"

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников - о выступлении российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта.

— Приятно, что мы улучшили результат прошлого чемпионата мира, — цитируют Сальникова "Известия". — Результаты наших ребят стабильно улучшаются. Довольно уверенно выглядели молодые спортсмены — Андрей Минаков, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Вековищев. Потенциал у ребят огромный, и я уверен, что в будущем они будут выступать еще лучше.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в Кванчжу. На счету россиян 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых награды.

При этом девять золотых медалей из 12 Россия взяла в синхронном плавании, еще 3 - в плавании. Первое место в медальном зачете заняла сборная Китая (16 - 11 - 3). Второй стала команда США (15 - 11 - 10).