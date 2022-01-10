В США трансгендерная пловчиха проиграла другому «переходному спортсмену»

Необычные результаты принесли студенческие соревнования Лиги Плюща в США, в которых в минувшие выходные встречались пловцы Йельского и Пенсильванского университетов.

Все ждали новых побед от представительницы пенсильванской команды Лии Томас, которая в прошлом месяце побила два рекорда США на турнире Zippy Invitational Event. 22-летняя Лиа два года назад была мужчиной по имени Уилл, а затем решила сменить пол. Сейчас ее спортивные успехи в женском спорте вызывают волну критики, но Лига Плюща и NCAA выпустили пресс-релизы, в которых всячески поддерживают Томас. Впрочем, у Йельского университета нашлось, что противопоставить трансгендеру в женских заплывах.

На дистанции в 100 ярдов вольным стилем Лия заняла только шестое место. Более, чем на три секунды ее опередила победительница — Иззи Хениг.

Ирония в том, что эта представительница йельской команды — тоже трансгендер. Только Хениг в настоящее время осуществляет «переход» в другую сторону — из женщины в мужчину. Она еще не начала курс гормональной терапии и поэтому отвечает критериям участницы женских стартов. А вот груди удалить она уже успела, и поэтому выходит на старт в купальнике без топа. В матчи против университета Пенсильвании Иззи, которая скоро станет Исаком, также выиграла заплыв на 50 ярдов и поучаствовала в двух победных эстафетах.