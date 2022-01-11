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Скончался бронзовый призер Олимпиады в Москве Владимир Долгов

16:17

10 января 2022 года, на 62 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался бронзовый призер Олимпийских игр в Москве, кавалер Ордена Дружбы народов Владимир Долгов, сообщает сайт Всероссийской федерации плавания.

Долгов стал бронзовым призером Олимпийских игр-80 на дистанции 100 метров на спине. Также он занял второе место на этой же дистанции на летней Универсиаде в Бухаресте год спустя.

В 1979 году Долгов выиграл чемпионат СССР на дистанции 200 метров на спине, также он побеждал в национальном первенстве в комбинированной эстафете 4 по 100 (1982, 1983).

Дополнительная информация:

https://russwimming.ru/node/19665

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Иван Шитик все материалы автора
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