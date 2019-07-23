Сунь Ян выиграл второе золото ЧМ-2019, Малютин - третий

Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян завоевал золото чемпионата мира-2019 на дистанции 200 м вольным стилем. Для китайца это 11-я золотая медаль чемпионатов мира и вторая - на нынешнем турнире. Ранее он завоевал золото на 200-метровке вольным стилем. После его победы серебряный призер Майк Хортон бойкотировал церемонию награждения из-за допингового скандала с Сунь Яном.

Бронзовую медаль на 200-метровке взял россиянин Мартин Малютин.

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

200 м в/с

Финал

1. Сунь Ян (Китай) - 1.44,93

2. Кацухиро Мацумото (Япония) - 1.45,22

3. Мартин Малютин (Россия) - 1.45,63

3. Данкан Скотт (Великобритания) - 1.45,63

5. Филиппо Мегли (Италия) - 1.45,67

6. Клайд Льюис (Австралия) - 1.45,78

7. Доминик Козма (Венгрия) - 1.45,90