Сунь Ян подаст апелляцию на решение CAS
Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян заявил, что подаст апелляцию на решением Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает Reuters. Пловец был дисквалифицирован на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 28 февраля 2020 года.
— Я верю в свою невиновность. Это несправедливо. Буду подавать апелляцию, чтобы все смогли узнать правду, — сказал Сунь Ян.
Ранее СМИ сообщали, что во время визитов допинговых офицеров в сентябре 2018 года охранник Сунь Яна разбил пробирки с кровью, а сам спортсмен отказался сдать анализ мочи.
Адвокат спортсмена опроверг эту информацию, после чего Международная федерация плавания (FINA) признала пловца невиновным. ВАДА обжаловало это решение в CAS и на открытых слушаниях просило отстранить Сунь Яна на срок от 2-х до 8 лет.