Стало известно, когда FINA рассмотрит протест сборной США на дисквалификацию Кинг

Апелляционное жюри Международной федерации плавания (FINA) рассмотрит протест сборной США на дисквалификацию двукратной олимпийской чемпионки Лилли Кинг в четверг, 25 июля, после квалификационного заплыва в брассе на дистанции 200 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее, сообщают "РИА Новости".

Планируется, что FINA примет решение вечером перед полуфинальными заплывами.

Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил на первом повороте. Позже появилась информация, что сборная США намерена опротестовать решение судей.

За что дисквалифицировали Лилли Кинг. Видео ошибки // Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в Корее на дистанции 200 метров брассом. Кинг дисквалифицирована