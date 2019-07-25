Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в Корее на дистанции 200 метров брассом. Кинг дисквалифицирована

Россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в брассе на дистанции 200 метров. Спорстменка показала пятый результат в квалификации (2.25,01). Турнир проходит в Кванджу (Корея).

Соотечественница Ефимовой Мария Темникова расположилась на 12-й строчке – 2 минуты и 25,98 секунды.

Двукратная олимпийская чемпионка, американка Лилли Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил на первом повороте в предварительных соревнованиях. Позже появилась информация, что сборная США намерена опротестовать решение судей.

ЧМ в Корее завершится 28 июля.

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