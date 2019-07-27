СМИ: у деревни спортсменов на ЧМ обрушилось здание, есть пострадавшие

При обрушении здания ночного клуба в корейском Кванджу пострадали девять человек, информирует агентства Ренхап. В городе проходит чемпионат мира по водным видам спорта. По информации Reuters со ссылкой на пожарный департамент, два человека погибли, несколько пострадали, среди них есть спортсмены.

Международная федерация плавания (FINA) также сообщила о несчастном случае, произошедшем утром у деревни спортсменов. Однако никаких подробностей о пострадавших не сообщается.

– FINA тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости, – говорится в заявлении пресс-службы FINA. – Мы сожалеем по поводу произошедшего и передаем наилучшие пожелания жертвам инцидента.