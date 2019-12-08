Сборная России выиграла зачет чемпионата Европы на короткой воде

России в большим отрывом выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, прошедшего в Глазго. Россияне завоевали 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых награды.

Это лучший результат команды в истории. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате Европы 2017 года: 9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых.

Второе место в медальном зачете заняла Италия (6-7-7), третье — Голландия (5-1-4).

Владимир Морозов и Климент Колесников завоевали по три золотых медали в индивидуальных заплывах, еще по одному золоту принесли Олег Костин, Мария Темникова и Мария Каменева. Также россияне завоевали по два золота в мужских и смешанных эстафетах.