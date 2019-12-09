Сальников уверен, что решение ВАДА не скажется на соревнованиях по плаванию в России

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников уверен, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не повлияет на организацию крупных соревнований по плаванию в России.

— Наши спортсмены будут готовиться, работать и выступать. Уверен, что все турниры в России будут проведены. Международные федерации, с которыми мы работаем, не смотрят на какие-то домыслы и понимают вклад России в развитие плавания и международного движения. Нам доверяют, и я думаю, что все турниры будут проведены, — цитирует Сальникова ТАСС.

Считаю, что все эти решения настолько политизированы, что можно выдвинуть и контрпредложения. Сейчас я их озвучивать не могу, но каждому, кто принимает решения по расколу олимпийского движения, можно вменить персональную ответственность, а может быть и коллективную. Почему бы не порассуждать на эту тему.

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