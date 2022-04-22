Рылов ответил на вопрос об апелляции по решению FINA о его дисквалификации

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в разговоре с «СЭ» отреагировал на свое отстранение от Международной федерации плавания. Сегодня, 22 апреля, FINA отстранила российского пловца на девять месяцев.

«Мои юристы приступили к работе с этой ситуацией. Мы внимательно изучаем суть дела и претензии в мой адрес. Буду ли я подавать апелляцию? Посмотрим! Мы работаем над этим, пока без комментариев», — сказал Рылов «СЭ».

23 марта дисциплинарная комиссия FINA открыло дело против Рылова. Предполагается, что Рылов нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».

25-летний пловец — двукратный олимпийский чемпион Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и многократным призером мировых первенств.