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Карякин — о дисквалификации Рылова: «Это целенаправленная политика спортивных федераций против России»

Шахматист Карякин прокомментировал решение FINA отстранить пловца Евгения Рылова
Сергей Федоров
Корреспондент
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Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) об отстранении российского пловца Евгения Рылова. Спортсмен получил 9 месяцев дисквалификации за участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.

«К сожалению, мы видим, что это целенаправленная политика всех международных спортивных федераций против российских спортсменов. Если ты россиянин — это уже минус, потому что всю команду могут просто не пустить. А если ты еще и каким-то образом выступаешь единым фронтом со своим народом — это вдвойне пойдет тебе в минус в спортивном плане. Тебя просто отстраняют, мой пример такой же по сути. Здесь не важен срок. Обидно, что тебя отстраняют за твою позицию. Хотя ты никого не призывал ни убивать, ни делать чего-то плохого. Ты просто поддержал свою страну и за это тебя отстраняют. Это очень неприятно, но такая политика у них. Справится ли с этим сам Евгений? Он молодой спортсмен, я с ним чуть-чуть знаком. Желаю ему продолжать тренировки и просто показывать спортивные успехи, это будет самое лучшее, что он может сделать, чтобы заткнуть рот скептикам», — сказал Карякин «СЭ».

25-летний пловец — двукратный олимпийский чемпион Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и многократным призером мировых первенств.

Евгений Рылов. Российский пловец Рылов отстранен на девять месяцев

Евгений Рылов
Сергей Карякин (шахматы)
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