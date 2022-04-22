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Сегодня, 09:07

Российский пловец Рылов отстранен на девять месяцев

FINA отстранила российского пловца Рылова на девять месяцев
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Рылов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отстранен от соревнований Международной федерацией плавания (FINA) на девять месяцев, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отстранение вступило в силу с 20 апреля.

Также бюро FINA подтвердило, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой организации до конца 2022 года.

23 марта дисциплинарная комиссия FINA открыла дело против Рылова. Предполагается, что Рылов нарушил правила федерации, приняв участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».

25-летний Рылов является двукратным олимпийским чемпионом Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Кроме того, у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Также он двукратный чемпион мира и многокрытный призер мировых первенств.

Источник: https://tass.ru/sport/14445005
Евгений Рылов
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